Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de junio de 2022, p. 25

Zacatecas, Zac., Un grupo de campesinos procedentes de cuatro municipios del centro del estado, se manifestaron afuera de la Compañía Cervecera de Zacatecas, perteneciente al Grupo Modelo, en el municipio de Calera, para denunciar que la trasnacional tiene cuatro meses de retraso en el pago de sus cosechas de cebada maltera, con un valor de 5 millones de pesos.

Aseguran que han sido defraudados por la cervecera más grande de América Latina, que produce diariamente 20 millones de unidades de dicha bebida, según datos de la propia compañía, por lo que exigieron el pago inmediato de su dinero, o de lo contrario bloquearán las instalaciones, porque están asfixiados en deudas .

Durante la protesta de este martes, ningún directivo de la cervecería salió a atenderlos, pero los citaron a una reunión en la Secretaría del Campo del gobierno de Zacatecas –a unos cinco kilómetros de la planta–, donde ayer en la tarde se realizaría una mesa de negociación , para ayudarlos en la gestión del pago de sus cosechas de cebada.

En entrevista, los agricultores informaron que Grupo Modelo designó en diciembre pasado a las empresas Agronómico Los Llanos y Servicios al Campo para que acopiaran la cebada en los ejidos. Se les aseguró que recibirían su pago en enero, pero ya finalizó mayo y nadie les ha entregado su dinero.

Acompañado por representantes de los 60 campesinos, Mario Huerta Martínez, productor de la comunidad Boquilla de Abajo, municipio de Cañitas de Felipe Pescador, señaló: “Nos sentimos defraudados por Grupo Modelo y la persona que ellos recomendaron como acopiador. Nosotros nada más estamos cobrando lo que creemos corresponde a nuestras familias, porque es nuestro.