Carlos Paul

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de junio de 2022, p. 4

El pianista y compositor Héctor Infanzón celebra 45 años de trayectoria con un concierto de piano solo que incluye obras originales e improvisaciones, además de partituras de Mario Ruiz Armengol, Billy Strayhorn, Rachmaninoff, Astor Piazzolla y Amador P. Dimas, entre otros, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Con el título 45 en el camino, el concierto se llevará a cabo el próximo sábado 4 de junio, a las 19 horas, en el Auditorio Blas Galindo del Cenart. Estoy muy contento de poder realizar un concierto a piano solo, lo cual es siempre un placer para un pianista , comentó el músico en charla con La Jornada.

De su autoría, explicó el compositor, interpretará el tema No porque me acuerdo, un danzón dedicado a la Ciudad de México y sus historias que la acompañan, en el que, con nostalgia, intento describir la ciudad en la que crecí y me tocó vivir en los años 60 .

Otra pieza es La botica de don Carlos, “un bolero dedicado a mi papá, quien en casa solía tener una cantinita, alrededor de la cual la familia y los amigos nos reunimos para hacer tertulias. Mi papá nos servía sus ‘brebajes medicinales’ y nos la pasábamos muy bien, entre la plática y la bohemia, de ahí la botica de don Carlos”.

El tema Singapur es resultado de una gira que Infanzón realizó por Asia, junto con su cuarteto, durante la cual ofrecieron unos 25 conciertos. “A mi regreso a México, esa experiencia nos dejó muy marcados, y el primer tema que se me ocurrió fue el de Singapur. No es una partitura con armonías asiáticas, es un huapango. La idea de esta pieza es más bien cuatro mexicanos tocando huapango en Singapur”.