a frase: vivir para no pecar es morir y pecar , dicha en una entrevista por Bibi Andersson, la celebre actriz sueca de las películas de I. Bergman, estremeció a toda una generación allá por los años 60. Sin saberlo, define el mecanismo clave de la terapia aplicada por el cristianismo durante siglos. El problema no es pecar, sino no ser perdonado. Y esto se logra aceptando la falta y comprometiéndose a no repetirla ante un ser omnipotente, ante una entidad superior (Dios), lo cual se logra mediante la confesión. Se trata de reconocer que, por imperfectos, todos somos pecadores por definición . Los pecados son parte normal de la existencia. Se peca cuando se cae en tentación. La tentación la provocan los demonios y los demonios son la fuerza de la vida , la parte animal del ser humano, o el vigoroso torrente de la naturaleza. Pecar y ser perdonado es el gradual proceso de perfeccionamiento por ensayo y error. Porque, además, la falta de perdón paraliza al pecador por el sentimiento de culpa. El que no peca no avanza. Sólo el humilde acepta sus pecados e implora perdón. Sólo se salva el que pide perdón y perdona, el que siente compasión por sí mismo y por los otros. Pedir perdón es, entonces, el acto supremo de la humildad y la compasión y la vía para el perfeccionamiento. He aquí que los seres modernos, soberbios, prepotentes, individualistas, materialistas y hedonistas que ha engendrado la civilización industrial, capitalista, tecnocrática y patriarcal, están impedidos de entrar a este mecanismo virtuoso. Poseídos por el demonio, se encuentran atrapados en la jaula de sus propias contradicciones. Esto explica en buena medida su crisis existencial.

Esta larga perorata fue necesaria para plantearnos lo que sucede cuando pasamos de los individuos al conjunto de la humanidad o de la especie humana. La modernidad no sólo ha convertido al mundo en un gigantesco casino, sino en el mayor carnaval de pecados capitales (soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza) de toda la historia, lo cual ha llevado a la humanidad a una crisis global con su entorno planetario que amenaza su propia existencia. ¿Es que hay un pecado colectivo por encima de esos siete? La respuesta es afirmativa, y es aquí donde entra en escena la ciencia. Para entender el desbalance que la humanidad ha causado al clima del planeta se necesitan comprender las contribuciones de cientos de científicos en las últimas décadas. Se trata de la paleoclimatología, que estudia las características climáticas de la Tierra en su historia. La paleoclimatología emplea multiplicidad de técnicas para deducir los climas del pasado: los registros fósiles, las acumulaciones de sedimentos en los lechos marinos, las burbujas de aire capturadas en los glaciares, las marcas erosivas en las rocas y las marcas de crecimiento de los árboles y de los anillos de corales. Con estos indicadores se llega a un panorama de lo ocurrido en las diferentes épocas.