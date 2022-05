Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 31 de mayo de 2022, p. 12

Campeche, Camp., Renato Sales Heredia, fiscal general del estado de Campeche, negó haber robado un equipo de espionaje que se adquirió cuando se desempeñó como comisionado Nacional de Seguridad, durante la administración del priísta Enrique Peña Nieto, y consideró tal acusación como una más de las turbias maniobras de Alejandro Moreno Cárdenas , dirigente nacional del PRI.

En entrevista, aclaró que no es un equipo de intercepción de teléfonos celulares, sino un sistema de monitoreo satelital, ya que la dependencia a su cargo no suscribía contratos ni adquiría bienes, sino que todo se hacía a través de la Secretaría de Gobernación, por lo que consideró que no es grave la denuncia que se interpuso en su contra en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).