Martes 31 de mayo de 2022, p. 11

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) refirió ayer que la viruela del mono constituye un riesgo moderado para la salud pública en general a nivel mundial, después de que se notificaran casos en países donde no es habitual encontrar la enfermedad.

El riesgo para la salud pública podría llegar a ser alto si este virus aprovecha la oportunidad de establecerse como patógeno humano y se extiende a grupos con mayor riesgo de padecer enfermedades graves, como los niños pequeños y las personas inmunodeprimidas.

Hasta el 26 de mayo se han notificado 257 casos confirmados y 120 sospechosos en 23 estados miembros que no son endémicos para el virus, detalló la agencia sanitaria en un comunicado. Hasta ahora no se ha informado de ninguna víctima mortal. La OMS apuntó que la repentina aparición de la viruela del mono en varios países no endémicos sugiere una transmisión no detectada durante algún tiempo y eventos amplificadores recientes.