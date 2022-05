De La Redacción

Martes 31 de mayo de 2022, p. 7

La Red Nacional de Refugios, que apoya a mujeres, sostuvo que se han mantenido funcionando por las acciones que han realizado quienes los dirigen, no por el gobierno federal, ya que hay un retraso en la entrega de recursos fiscales de casi cinco meses. Hay endeudamientos, limitación de servicios y falta de pago de las profesionales que llevan meses laborando, señaló.

En un comunicado, rechazó que los recursos fiscales sean manejados en cuentas personales, como declaró Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).