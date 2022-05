Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 31 de mayo de 2022, p. 6

El minero Grupo México se está portando muy bien , atendiendo las demandas de los trabajadores y sólo está pendiente la reparación del río Sonora, contaminado con millones de litros de tóxicos hace casi ocho años.

Así lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de ayer y señaló que se han alcanzando acuerdos en el reparto de utilidades a mineros empleados en las subsidiarias de esta firma mexicana, ya sea del gremio encabezado por el senador Napoleón Gómez Urrutia como los de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Se están portando bien los empresarios de Grupo México, no hay queja, no tenemos problemas, sólo el pendiente del río Sonora, que ya estamos terminando los estudios para ver cómo resolvemos el problema , aseveró.

El 6 de agosto de 2014 –durante la administración federal de Enrique Peña Nieto– se dio el desastre ambiental minero más grande de la historia de México, con el derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados desde la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, sobre los ríos Sonora y Bacanuchi. Hasta ahora sigue pendiente la reparación del daño a fin de garantizar la sanidad de esos cuerpos de agua.