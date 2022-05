S

i en dos siglos no ha modificado un ápice su política del gran garrote, es previsible que Estados Unidos mantenga esa actitud con motivo de la Cumbre de las Américas; es decir, conservará su selectividad a la hora de girar invitaciones al resto de las naciones americanas (porque el gentilicio es de todos los países que conforman el continente, por mucho que caprichosamente los gringos, sin más, se lo hayan adjudicado). Algunos suponen que a estas alturas el presidente Biden todavía deshoja la margarita para decidir quién sí y quién no tiene el derecho de asistir a la citada cumbre, cuando en realidad se trata de un mecanismo multilateral que incluye a las 35 naciones del continente americano y todas deben ser incluidas. La aceptación o rechazo dependerá de cada gobierno, porque más que invitación se trata de una convocatoria.

Pero Washington cree tener derecho de decidir quiénes son democráticos y quiénes no, con todo y que a lo largo de su historia no ha dejado de invadir a terceros países (en todos los continentes), miente descaradamente a la comunidad de naciones (sólo como ejemplo está el caso Irak), asesina, organiza y ejecuta golpes de Estado, impone gobiernos a modo, sanciona a diestra y siniestra cuando se le da la gana, viola el derecho internacional y muchísimo más, siempre –según– en nombre de la democracia . Queda claro que en este tenor el primer país en no reunir los requisitos para asistir y participar en la Cumbre de las Américas es el propio dueño del gran garrote, por tratarse de un enemigo acérrimo del derecho –sin comillas, ese sí– que tienen las naciones de decidir soberanamente el rumbo a seguir.