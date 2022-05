Sugiere aplicar un rígido control de armas en EU

L

o sucedido en la localidad de Uvalde, Texas, Estados Unidos, es otra más de muchas masacres cometidas con arma de fuego y ejemplo de cómo el Estado ha perdido autoridad y fuerza para detener, regularizar, reglamentar, reformar constitucionalmente la ley en cuanto a la compra-venta de armas de la industria y el gran negocio que ésta representa en ese país.

La libertad con que se adquiere cualquier tipo de arma es insólita y éstas caen por lo regular en manos de compradores que llegan a utilizarlas como si fueran juguetes, lo que provoca grandes tragedias de tiroteos y crímenes a diestra y siniestra. Su consecuencia son muchos heridos y muertos, dolor y tristeza en las familias, sobre todo en escuelas. Por lógica, quienes adquieren esas armas tienen en mente usarlas y, por lo visto, terminan haciendo mal uso de éstas.

Gobiernos del bipartidismo republicano-demócrata no han podido solucionar este grave problema debido a que la industria que fabrica las armas, que lo ha convertido en el gran negocio, cuenta con altos funcionarios dentro y fuera del gobierno que defienden sus intereses.

La solución no es que los maestros se armen, sino que haya un rígido control de armas que ayude a la prevención de estos actos, crear una cultura que se anteponga a la anticultura prevaleciente desde pequeños, y especialmente en la adolescencia, de que no encuentren una salida dentro de un imperio que se olvidó de ellos.

Luis Langarica A.

Denuncia construcción irregular en Coyoacán

Somos un grupo de colonos que hemos solicitado de forma urgente que se revise la construcción del proyecto Orquídea, con el que se pretende construir un desarrollo habitacional de por lo menos dos torres de ocho pisos, con 174 departamentos, sobre la lateral de Calzada de Tlalpan, entre las calles de Cáliz y Corola, en la colonia El Reloj, alcaldía Coyoacán, C.P. 04640, en la Ciudad de México.

Hemos externado nuestra queja ante varias instancias, como la alcaldía de Coyoacán, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a la Seduvi y a Sacmex, sin obtener ninguna respuesta favorable.

La constructora que está realizando la demolición al parecer tiene la razón social de Óptima S.A. vivienda y construcción, y no tenemos la certeza de que cuenten con los permisos correspondientes.

Tenemos el temor fundado de que las casas aledañas a la construcción pueden sufrir daños severos y que la constructora no se haga responsable porque hasta el momento no han tenido acercamiento con los colonos y no han hecho una revisión del estado actual de estas casas, que se encuentran a menos de 20 metros de dicha construcción.

Nos preocupa que la colonia se vea afectada en los servicios de agua, luz, vialidad, seguridad y basura por el gran número de personas que llegaran a estos condominios en virtud de que la colonia es muy pequeña.

La mayoría de los colonos tenemos más de 60 años viviendo pacíficamente en esta colonia y consideramos que no está permitido en esta zona el cambio de uso del suelo para una edificación tan grande.