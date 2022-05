La segunda enmienda nunca fue absoluta , señaló Biden. No se podía comprar un cañón cuando se aprobó la segunda enmienda. No podías salir a comprar muchas armas .

Biden comentó que adoptó medidas ejecutivas sobre las armas pero no puedo prohibir un arma y no puedo cambiar las revisiones de antecedentes . Indicó que no sabía en qué punto se encuentran las negociaciones en el Congreso, pero aseguró que los republicanos racionales se están dando cuenta de que no podemos seguir repitiendo lo mismo .

En Uvalde, los dos primeros de los 19 niños asesinados en una de sus aulas fueron recordados en velorios. El de Amerie Jo Garza, de 10 años de edad, se llevó a cabo en la funeraria Hillcrest Memorial justo enfrente de la escuela primaria donde perdió la vida. El velorio de su coetánea Maite Rodriguez tuvo lugar en la otra funeraria.

Durante las próximas dos semanas y media, los habitantes de esta ciudad del suroeste de Texas se despedirán de los niños y de sus profesoras en sucesivas y previsiblemente desgarradoras ceremonias funerarias y entierros.

Sólo esta semana están previstas las exequias de 11 niños y de la profesora Irma Garcia.

Algunos de los dolientes que asistieron al último adiós a Amerie vestían tonalidades lila –las favoritas de Amerie– a petición de su padre, Angel Garza. Muchos llevaban flores, incluyendo algunas moradas. La pequeña, a la que le encantaba dibujar, recibió un teléfono celular por su último cumpleaños. Una de sus amigas le dijo a Angel Garza que Amerie intentó usar el teléfono para llamar a la policía durante el ataque a su clase de cuarto grado.

Entre los asistentes al acto de duelo por Amerie había familiares de Maite. Al igual que muchas personas, asistieron a los dos velorios.

La familia de Maite llevaba camisas verdes con una ilustración que la mostraba con alas de ángel. Antes de entrar en la funeraria, se detuvieron en la zanja para ver la verja metálica contra la que el atacante Salvador Ramos estrelló una camioneta antes de cruzar un campo y entrar en la escuela.

¿Cómo caminó durante tanto tiempo? , preguntó Juana Magaña, tía de Maite.

En tanto, detectives de Florida arrestaron a Corey Anderson, de 18 años, después de recibir información de que amenazó en redes sociales con llevar a cabo un tiroteo en una escuela.