Según Sandra Granados, Trejo Pureco declaró: Sus demandas me las paso por el arco del triunfo. A mí no me hacen nada . Además, lo responsabilizó en caso de que ella o a su familia les pase algo.

Recordó que al inicio de su administración (2021-2024) el edil, emanado del Partido Revolucionario Institucional, los citó para advertirles que no daban buena imagen porque “a él le parecemos feas, prietas. No le gusta cómo nos vemos en el jardín y no le gusta lo que vendemos.

Yo soy la tercera generación. No me puse ayer o anteayer. Tenemos 60 años vendiendo; mis abuelos y mis padres lo hicieron. No voy a dejar que este señor, aunque sea el presidente, pase sobre mis derechos , advirtió Granados.

En tanto, los vendedores de botanas, aguas frescas y refrescos acusaron que Trejo Pureco les ofreció 400 mil pesos por cada carrito para que dejen de vender o se instalen en la periferia de la ciudad.

Recordaron también que les impidió trabajar cuando fue alcalde en la administración 2012-2015 y recobraron su fuente de empleo cuando terminó el periodo de gobierno.