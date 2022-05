Alexa, de 12 años, comentó que estaba preocupada de que se fuera a contagiar por no tener la vacuna. Sí dolió un poco, pero ya pasó , dijo al salir del centro de salud.

Dan, de 15 años y estudiante de tercero de secundaria, señaló que sólo tenía una dosis; me faltaba la segunda. No me perdí de mucho por no estar vacunado, porque casi no salgo .

Neri Alexis Torres, de 13 años, también alumno de secundaria, expresó: quiero ser boxeador en peso pluma o mosca. Entreno en el Maracaná de Tepito. No me había vacunado porque me daba miedo .