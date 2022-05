Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 30 de mayo de 2022, p. 10

América Latina y el Caribe es la única región del mundo en donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos cinco lustros y ocupa el segundo lugar global en embarazos adolescentes, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Se calcula que una de cada cuatro niñas en la región se casa o entra en una unión temprana antes de cumplir 18 años. Este tipo de enlaces se relacionan con las desigualdades de género, pobreza, violencia, embarazo adolescente y además ponen en riesgo la vida, salud y educación de las niñas y adolescentes.

En ONU Mujeres para las Américas y el Caribe estamos abogando para que las uniones y matrimonios , si es que ocurren, sean a partir de los 18 años, porque es cuando son consideradas adultas de acuerdo con los códigos civiles y penales de los países , señaló en entrevista María-Noel Vaeza, titular del organismo regional de Naciones Unidas para las mujeres.

La doctora en derecho y ciencias sociales por la Universidad de la República del Uruguay expuso que estas situaciones se dan sobre todo en zonas rurales o indígenas y consideró que muchas veces las motiva la pobreza.