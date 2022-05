E

n anterior entrega –señala el investigador Fernando Illescas– di elementos para relacionar SARS-CoV-2-Fauci-Hunter Biden labs en Ucrania-plandemia-OMS. Hoy cito una entrevista hecha por la doctora Jane Ruby a un experto antiterrorista, Tau Braun, director de la Agencia de Prevención de la Violencia (1), al que luego de confirmar que el SARS-CoV-2 es una bioarma y las vacunas otra, Ruby le pregunta si todo esto está financiado por el Departamento de Defensa de Estados Undidos (errata deliberada), ¿por qué nos están matando a civiles y militares? Y él contesta: Porque varias secciones del Ejército no responden a los intereses del pueblo, sino de un puñado de locos que tienen el control de ellas .