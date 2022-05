L

a economía resiste , dice el presidente López Obrador, no sin reconocer que se nos presentó la pandemia, nos tumbó y se complicaron las cosas , y para sustentar su dicho resalta mayor inversión extranjera directa , fortaleza del tipo de cambio, el comportamiento del producto interno bruto, pues nos reponemos a como estaba antes de la pandemia; espero que sí se siga creciendo, no descarto que en el tiempo que nos quede el crecimiento sea mayor. Y en lo de la inflación también tengo motivos para el optimismo, creo que vamos a poder controlarla y se va a cumplir con las proyecciones del Banco de México .

Eso sí, comenta, en lo que le ganamos a otros gobiernos es en justicia social y lo puedo probar. Nunca se había distribuido el ingreso, la riqueza como ahora, con justicia. Ahora le está llegando presupuesto a quienes no les llegaba nada. En eso estamos mejor que en la época del milagro mexicano y el desarrollo estabilizador, porque en ese entonces sí, crecimiento, pero éste no es sinónimo de bienestar, no significa desarrollo. Espero que nos siga yendo bien; no hay razón para pensar en que el país va a entrar en crisis en lo económico, nosotros estamos protegidos porque no hay una deuda exagerada, porque tenemos ingresos, porque no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, hay disciplina financiera y hay inversión, y la gente está teniendo confianza .

Optimista, pues, pero sin dejar a un lado que la pandémica sacudida ahora se ve aderezada con el conflicto bélico en Ucrania y el cúmulo de sanciones contra Rusia que sólo ha afectado a quienes las han impuesto y a la economía global.

Pero bueno, en el caso mexicano ¿cómo va el tema económico? El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados analiza el reporte más reciente del Inegi y detalla que con cifras desestacionalizadas, el producto interno bruto (PIB) pasó de un incremento de 0.2 por ciento en el cuarto trimestre de 2021 a un aumento de uno por ciento en los primeros tres meses de 2022, “proporción superior a la anticipada de 0.9 por ciento a finales de abril.

El CEFP señala que en el primer trimestre del presente año el PIB se vio favorecido por el consumo interno, el empleo y el despunte de la demanda de servicios, principalmente. Ello pese al repunte de contagios de coronavirus a principios del periodo, del nivel inflacionario y del efecto negativo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”.