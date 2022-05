U

no de los bancos líderes del país, Citibanamex, cobra como anualidad de su tarjeta de crédito Platino una comisión de 2 mil 519 pesos más 406.04 de IVA. Otro de los bancos líderes, BBVA-Bancomer, carga a la cuenta de su cliente por su versión de tarjeta Platinum 2 mil 410 pesos más 385.60 de IVA. ¿Les parecen costosas? No son las más caras. La anualidad de la Prestige de Banamex cuesta 5 mil 999 pesos y la Infinite de BBVA-Bancomer, 5 mil 838, más IVA en ambos casos. Hay más de 28 millones de tarjetas; literalmente son una mina no de oro, sino de litio.

Los prestamistas tienen la obligación de registrar las comisiones en el Banco de México. Ha tenido cuatro gobernadores de 1994 (Ernesto Zedillo era presidente) a la fecha: Guillermo Ortiz, Agustín Carstens, Alejandro Díaz de León y Victoria Rodríguez Ceja. Los tres primeros cuidaron los intereses de la banca privada por encima del interés nacional. Victoria, propuesta por el presidente López Obrador, tomó posesión hace cinco meses y puede cambiar esa tendencia (adicción, podría decirse). Banxico está convocando a una consulta pública sobre el catálogo de comisiones.

Más de 16 mil comisiones

¿Cuándo revisa sus estados de cuenta le parece que son demasiadas las comisiones? Sí son. A la fecha los bancos han registrado 16 mil 103 comisiones en Banxico, asociadas a 2 mil 310 productos financieros (por ejemplo, retiro de fondos de otro banco al suyo en el cajero automático) ofrecidos por 100 instituciones (50 bancos, seis de desarrollo y 44 sofomes). Ojo: El número de comisiones no corresponde al número de servicios, sino al total de servicios asociados a los diferentes productos financieros.

En el catálogo que se someterá a consulta pública se consideran 126 posibles conceptos de comisiones, que pueden derivar en más de un registro. Por ejemplo el cargo por depósito en efectivo a través de comisionista puede derivar en dos registros si el servicio se ofrece a través de dos distintos, como es el caso de Oxxo y 7 Eleven. Los bancos no están contribuyendo con el programa antinflacionario del sector privado y el gobierno federal. La consulta del catálogo debería abrir la oportunidad de airear y revisar a la baja las comisiones.

El cascabel al gato