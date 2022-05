Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 30 de mayo de 2022, p. 30

Oaxaca, Oax., A siete días de los comicios para renovar la gubernatura, pobladores de San Mateo y San Dionisio del Mar, así como de la agencia municipal de Álvaro Obregón, perteneciente a Juchitán de Zaragoza, no permitirán la instalación de 27 casillas, informó la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco), Elizabeth Sánchez.

Reportó además, que se detectó que en otras nueve localidades existen conflictos agrarios o por la entrega de las reparticiones municipales, que pueden afectar el proceso comicial.

Al término de tercer simulacro del Programa de Resultados Preliminares, indicó que de acuerdo con datos presentados por las autoridades encargadas de seguridad en el ámbito estatal, son 11 los municipios en los que hay problemas.

Agregó que en las localidades donde no se instalarán las urnas se colocarán casillas especiales para las personas que deseen votar; no obstante, no precisó cuántas planean poner.

Como parte de las actividades previas a la jornada electoral, este domingo se desarrolló el tercer simulacro del PREP, que fue supervisado por los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares Nayma Enríquez, Alejandro Carrasco y su presidenta, Carmelita Sibaja.