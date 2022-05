En otras viviendas no se han hecho arreglos. Lo más serio, alertaron los denunciantes, es que a la más reciente asamblea comunitaria, el pasado 25 de mayo, no acudieron los representantes de la minera.

Lorena Meléndez, residente de la calle Primero de Mayo, colonia Cabrestantes, reprochó que a pesar del compromiso de los funcionarios de la minera de reparar los daños ocasionados en los domicilios, a casi nadie le han resuelto .

Las voladuras son en la mañana y en la noche. Primero se siente un temblorcito, pasan varios segundos y luego truena fortísimo. A eso le llaman detonación larga , explicó. A principios de mayo, refirió, acudieron a Concepción del Oro especialistas de Protección Civil del estado, quienes se reunieron con los afectados y funcionarios locales.

Recordó que en esa ocasión hubo polémica, debido a que los representantes de Aura Minerals Aranzazu se quisieron retirar, ya que la gente les exigió a gritos que atendieran el problema y ellos pedían respeto, pero deben entender que estamos desesperados .

La reunión terminó con el acuerdo de que realizarían reparaciones y supuestamente reducirían la intensidad de las detonaciones con explosivos, pero no han hecho nada y no le han bajado , reclamó Meléndez.

Señaló que los directivos de la minera aseguran que hacen las detonaciones a gran profundidad para no afectar, pero no les creemos. Todo se cimbra. Aquí en Concepción del Oro hay muchas casas muy antiguas de adobe y piedra, y ya empezaron a lastimarse; tiene cientos de años aquí la minería y no se habían dañado hasta ahora. Y las casas nuevas de cemento están peor, se cuartearon”.

José Cabrera, habitante del Barrio de las Lajas, trabajó durante más de 30 años en diversas compañías mineras de Zacatecas, Durango, e Hidalgo, y dice conocer todo sobre cómo se realizan las voladuras en yacimientos subterráneos.

“En Las Lajas están las casas más cercanas a la mina, y las detonaciones son muy fuertes; las casas ya están muy cuarteadas y dañadas. Tenemos cuatro meses reportándolo. La empresa mandó a un compa a que sacara fotos y salió la misma cosa. Sí, se comprometieron a reparar los daños, pero nada más, no han cumplido”.

Cabrera acusó que ya son bastantes viviendas dañadas y traen sólo una cuadrilla de trabajadores arreglando, y a los que reclamamos seguido menos nos hacen caso. Sí hay riesgo de que se caiga nuestra casa; por eso andamos moviéndonos , alertó.