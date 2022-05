Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 30 de mayo de 2022, p. 9

Mazatlán, Sin., Un sitio prehispánico recién localizado en Mazatlán, Sinaloa, perteneciente a la cultura aztatlán, grupo regional autóctono que data de mil años, podría determinar quiénes fueron los primeros habitantes de este puerto, confirmó Víctor Joel Santos Ramírez, encargado de salvamento del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Sinaloa.

El especialista relató que se descubrieron tres osamentas humanas completas y otras tres fragmentadas; de las primeras, dos tenían ofrendas: una vasija trípode de excelente acabado y otra en pedazos, de las que ya se han localizado en otros sitios en la entidad.

La calidad de la técnica de las cerámicas halladas demuestra que se fabricaron en la región de Sinaloa y Nayarit, cuya procedencia es poco conocida, de allí lo inédito del descubrimiento.

Santos Ramírez declaró que en el sitio no se localizaron enterramientos en urnas –que abundan en Sinaloa–, sino huesos de individuos acomodados de manera particular, aunque no es posible definir su posición, pues el suelo es duro para excavar y de ph muy ácido, por lo que el contacto con el medio ambiente fragmentó los huesos, explicó.

Agregó que la calidad de la cerámica es fina y que se sabe que no fue fabricada en el lugar, porque ahí no había barro ni hornos. Añadió que podría ubicarlos en el año 200 dC, pero aún falta precisar.

Suceso fortuito

El investigador detalló que los trabajos duraron dos semanas. Se trata de un descubrimiento fortuito, realizado a un costado de donde se construye la avenida El Delfín, en el noreste de la ciudad.

Relató que una máquina rompió la tubería de un ducto de agua que deslavó una pared de tierra dejando al descubierto restos humanos, por lo que los trabajadores informaron a la fiscalía del estado, la cual determinó que los huesos no eran contemporáneos, y se dio aviso al INAH.

Explicó que el sitio no se conocía, que lo relevante del hallazgo es que la zona no está contaminada y da certeza de que existieron asentamientos cerca de los esteros. También refirió que es parte de una cultura muy amplia, pero no como grupo aislado; es decir, no era una cultura de estuarios marginal, sino más desarrollada, que se extendió por el sur de Sinaloa, Escuinapa, Chametla, Mazatlán, Las Labradas y el norte de Nayarit.

Es completamente aztatlán , determinó el experto; se encuentra sobre un montículo natural, que aprovecharon, pues la alimentación de estos grupos humanos provenía del mar y sobre él evitaban inundaciones de los arroyos, de los ciclones y de las corrientes del mar.”

Perdidos durante siglos

Santos Ramírez expuso que a partir de datos del arqueólogo Alfonso Grave se conoce que la presencia de grupos que habitaron Mazatlán data de 900 dC a 1200 dC, pero que después se perdieron durante siglos, hasta que se encontraron con estas evidencias que requieren más tiempo de investigación.