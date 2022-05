Ante la insistencia de los reporteros, López Obrador respondió que eso mismo ocurre en Jalisco y en otras entidades. Está mal, no debe suceder, pero no sólo es el caso, no sólo es el caso de Sinaloa, yo les diría ¡arriba Sinaloa!

Entrevistado por la noche, el titular del Ejecutivo federal comentó que no sólo en Sinaloa, sino en otros estados hay personas que están actuando, pensando que se debe de cuidar una región, que quienes pasan no lleven armas y a veces hay confusiones, pero en general todo bien .

–¿Los grupos no tienen el control del territorio del país?

–No. No. No. Eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón, para que quede claro.

Por la mañana, al iniciar la gira, el mandatario declaró asimismo que afortunadamente no hubo problema durante el incidente un día antes, cuando un grupo de hombres armados montó un retén en la carretera que va de Badiraguato a Guadalupe y Calvo y revisó las camionetas en las que iban los periodistas que cubren su gira por esa entidad.

–¿Supo algo de ese retén?

–Sí, hoy en la mañana.