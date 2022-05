Periódico La Jornada

Domingo 29 de mayo de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer en Mazatlán, Sinaloa, que en caso de que no se invite a todos los países a la novena Cumbre de las Américas, organizada por Estados Unidos, su homólogo argentino Alberto Fernández, en su calidad de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), planteará la inconformidad por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de ese encuentro.

En entrevista, rechazó las versiones de que habrá una contracumbre en Los Ángeles, donde se realizará el cónclave del 6 al 10 de junio. Eso es una volada de una agencia de noticias, dijo, y explicó que habló del tema con Fernández durante la semana.

Hay un acuerdo, pero no de hacer una cumbre paralela en Estados Unidos , sino de que el mandatario argentino exprese el desacuerdo con las exclusiones y con la política de invitar sólo a los que se considera amigos.

El titular del Ejecutivo federal –quien ha manifestado que no acudirá personalmente a la Cumbre de las Américas si hay países excluidos de ella– agregó que esto es una política retrógrada porque lo que tenemos que buscar es la hermandad entre todos los pueblos y países, no la separación, no la división, no la confrontación .