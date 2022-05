▲ Consolidar en México la entrega de desayunos escolares llevó décadas, un incremento sustancial en los recursos y la participación de los tres niveles de gobierno para llegar a los planteles más apartados del país, admiten los educadores, quienes reconocen que acceder a un alimento hace una diferencia. Un niño que no come, no puede aprender , destaca uno de los entrevistados. Foto La Jornada