E

lisa acaricia el frasco de perfume y repite el consejo que le dio Erasto en la última Navidad, a la hora en que se llevó a cabo el intercambio de regalos: Si se aplica unas gotas en la muñeca izquierda, el aroma será más intenso y prolongado. Sonriendo, pone en práctica la instrucción y enseguida devuelve la botella al sitio donde guarda sus tesoros: el misal con tapas de concha nácar heredado de su madre; el búho de porcelana que hace años se ganó en una kermes; los lentes que pertenecieron a Damián, su esposo, y la tesis de doctorado que su nieta Guillermina le dedicó y que tanto la enorgullece.

Hay tardes en que se pone a leer algunos fragmentos para después comentárselos a su nieta y así demostrarle que le interesa su trabajo y quiere familiarizarse con él, aunque, pese a sus esfuerzos, no logre entender las expresiones técnicas que abundan en el texto.

Desde el sábado por la noche, cuando Guillermina le anunció su visita para hoy, se ha sentido más animada. La recibirá en su habitación. Necesita privacidad y no quiere que alguna de sus amigas que a esas horas salen al jardín interrumpa su charla para preguntarle, otra vez, cómo está, cómo se siente sin la compañía de Erasto.

No desea responder, pero aun si quisiera no sabría qué decir, porque ella misma no lo sabe.

La amistad surgida entre ellos desde el día que ingresó a la Residencia Dávalos (amplias habitaciones individuales, bien amuebladas y con acceso independiente) fue motivo de comentarios maliciosos por parte de los huéspedes. Lejos de concederles importancia, Erasto los minimizaba dándoles un sesgo burlón, lleno de doble sentido, que Elisa reconvenía, pero luego, ya a solas, le causaban risa y la grata sensación de saberse halagada... otra vez.

II

Elisa piensa que desde mayo Guillermina no ha ido a visitarla. De entonces a la fecha han sucedido muchas cosas, entre otras, la muerte de Erasto. Pocas veces habló con su nieta de él, y siempre lo hizo en un tono incidental, como si estuviera refiriéndose a alguno de los huéspedes y no a quien se había convertido en una de las personas más gratas e importantes para ella. Hoy, por motivos inexplicables, siente una profunda necesidad de hablar de él o al menos decir su nombre. Los muebles que hace poco fueron trasladados a su cuarto le darán un buen pretexto para hacerlo: Aquellos dos estantes y los libros, el reposet que ves allá y la Remingon que está encima de la mesa son herencia de Erasto (¿el señor alto, corpulento, medio calvito que te regaló un perfume en Navidad?).