Vivo en la Unidad Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, me dirijo a la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) para manifestarle mi problema: soy una persona de la tercera edad que accidentalmente rompió el tubo de plástico del medidor de mi casa; ante la fuga de agua, puse un tapón y procedí a dar aviso el pasado 18 de abril en la oficina de Sacmex de Jamaica; me dieron los folios 149727 y VC11445322.

Mes y medio sin agua y Sacmex no resuelve

Desde entonces no cuento con el líquido, por lo cual he acudido varias veces a dicha oficina y también presenté un escrito en la sede central de Sacmex el 4 de mayo. Es desesperante vivir sin agua, hace más de un mes que estoy sin el servicio ante la indolencia y falta de empatía de las autoridades correspondientes.

Además, por estar al pendiente de que llegue algún técnico, no he podido ir a mis terapias, por lo que pido a la Secretaría de Aguas me avisen un día antes de que vengan a realizar la reparación –tienen mis números telefónicos–, sólo así podré acudir a mis consultas.

El 20 de mayo se presentaron tres empleados de Sacmex y me dijeron sin falta el día 23 se solucionará su problema , pero nada… ¿hasta cuándo terminará esta pesadilla burocrática?

Guillermo Marrón Moyado

Invitaciones

Protesta por bloqueo estadunidense a Cuba

Convocamos, como cada domingo último de mes, a manifestarnos en contra del bloqueo que mantiene Estados Unidos en contra de Cuba, violando el derecho internacional y en contra del clamor mundial que exige su fin inmediato. Además, haremos una jornada informativa sobre la presencia de médicos cubanos en nuestro país. La cita es hoy a las 11 horas, frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Asociación de cubanos residentes en México José Martí.

Aline Pérez, Irene Gatica, Ana Rodrigo, Belem Martínez, Líbano Bretón, Tamara Barra y Sergio Chaviano

Yoalli y el cielo, teatro infantil

El Albergue del Arte invita a la última función del colectivo Casa Calipso: la puesta en escena Yoalli y el cielo, de Daniela Palao y Guadalupe Flores. Es un obra de teatro infantil que busca retomar y rescatar la tradición oral de los pueblos nahuas. El cuidado de la naturaleza, el respeto a los adultos mayores, el trabajo comunitario y la empatía son los ejes de esta propuesta escénica.

La cita es hoy a las 14 horas, en el Foro El Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones en el 55-5554-6228. ¡Entrada libre!

Buscando lectores: Historia de una maestra

Seguimos en la UACM y el programa Galatea buscando lectores. Proponemos esta lectura: Historia de una maestra. De Josefina Aldecoa- 1990.

El punto de encuentro para compartir lo leído es: el jueves 2 de junio de 2022 a las 19 horas. Conduce:

Rosalba Olivares.

Enlace de lecturas: https://cutt.ly/kOPZBWY

Enlace de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/3055186688

Código de acceso: galatea22

Participen, difundan, convoquen, inviten a más lectores.

Escriban, compartan y sigan leyendo. Los esperamos.