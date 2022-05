L

a convención nacional de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), la principal organización en favor de las armas en Estados Unidos y uno de los mayores donantes del Partido Republicano, comenzó el viernes en Houston. En el programa del encuentro, anunciado como un fin de semana repleto de libertad para toda la familia , se incluyen presentaciones del ex presidente Donald Trump y el senador federal texano Ted Cruz, entre otras figuras del conservadurismo.

Efectuada apenas tres días después de la masacre que tuvo lugar a 450 kilómetros, en la localidad de Uvalde, la convención estuvo inevitablemente marcada por dicho acontecimiento. Sin embargo, los oradores y asistentes presentaron una interpretación muy peculiar acerca de las causas y, sobre todo, de las maneras de evitar que se repitan tragedias como la que dejó 19 niños y dos profesoras de primaria muertos a manos de un hombre armado con un rifle de asalto AR-15, modelo que adultos e infantes pudieron manipular como si se tratase de una mercancía cualquiera durante el acto de la NRA.