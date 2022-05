Prensa Latina y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 29 de mayo de 2022, p. 20

La Habana., El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ratificó ayer la necesidad de la unidad y el diálogo entre países para enfrentar los desafíos de América Latina y el Caribe, ideas que se expresasron en la 21 cumbre de jefes de Estado y de gobierno Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En su cuenta en Twitter, el mandatario insistió en el llamado en la región a unir, no a dividir; a sumar, no a restar; a dialogar, no a confrontar; a respetar, no a imponer . Según el jefe de Estado, urge afianzar mecanismos auténticos de integración y concertación latinoamericanos y caribeños.

Unidos lograremos defender de forma efectiva nuestra soberanía y autodeterminación, sin injerencias ni presiones externas , indicó en su mensaje un día después de haber concluido la reunión entre los miembros de la ALBA.

La cumbre, que sesionó en esta capital, denunció en su declaración final que Estados Unidos asume de manera ilegítima el rol de árbitro de la democracia y utiliza el sistema panamericano como instrumento de dominación.

