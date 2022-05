Un niño identificado como Daniel, contó al diario The Washington Post que mientras las víctimas esperaban a que la policía viniera a rescatarlos, nadie gritó. Las balas casi me pegan , dijo.

Samuel Salinas, de 10 años, quien estaba en el salón al que entró Ramos dijo al canal ABC: Creí que me estaba apuntando . El menor, de acuerdo con su relato, se tiró al piso, que estaba lleno de sangre, para fingirse muerto.

El asesino entró a un salón,cerró la puerta y dijo a los niños: Van a morir todos . Dos niños de 10 y 11 años narraron que se fingieron muertos para que el atacante no les disparara.

La vicepresidenta, Kamala Harris tuiteó: El Congreso debe tener el valor de enfrentarse, de una vez por todas, al cabildeo de las armerías y aprobar leyes razonables de seguridad en la materia , en alusión a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), la cual es una de las mayores donantes del Partido Republicano.

Los demócratas del Senado de Texas instaron al gobernador republicano Greg Abbott a convocar una sesión de emergencia de la legislatura para aprobar proyectos de ley que, entre otras cosas, aumenten la edad mínima para la compra de armas de fuego.

Fallida la respuesta policial

Abbot ante periodistas, aseguró que se le dio información engañosa sobre la respuesta policial al tiroteo y afirmó: Estoy furioso porque parte de la información que recibí ese día era inexacta. Estas personas merecen respuestas porque hay familias destruidas .

Miembros de la Policía de Uvalde impidieron que el equipo de élite de comandos de la Patrulla Fronteriza, que finalmente mató a Ramos, entrara en menos tiempo a la escuela primaria Robb, publicó The New York Times, citando fuentes gubernamentales no identificadas.

Los agentes fronterizos llegaron casi 40 minutos antes de que Ramos fuera abatido. En ese lapso, se produjeron nueve llamadas diferentes al 911 desde el interior de la escuela. El grupo estaba desconcertado porque los agentes locales les dijeran que esperaran, según el Times, y no estaban seguros de por qué el equipo de armas y tácticas especiales (SWAT, por sus siglas en inglés) local no estaba ya en el lugar.

Esto ocurrió pese a que hace solo dos meses la policía del distrito escolar de Uvalde tuvo entrenamientos exhaustivos en escenarios de tiroteo activo.

Durante el segundo día de la convención de la NRA, no trascendieron discursos, pero el viernes, el ex presidente Donald Trump y el senador por Texas, Ted Cruz, rindieron homenaje a las víctimas de Uvalde, y argumentaron que el control de armas no hubiera impedido la tragedia.

La agencia Ap hizo un análisis que refutó dichos argumentos.

Trump señaló que las puertas de las aulas deberían ser reforzadas para cerrar por dentro pero la agencia indicó que, según expertos, que en el caso de Uvalde los cerrojos mantuvieron a las víctimas encerradas y a la policía afuera. Casi 20 policías estuvieron en un pasillo junto a las aulas durante más de 45 minutos antes de usar una llave maestra para abrir un salón.

Cruz afirmó que se requiere mayor subsidio para la seguridad escolar, pero esa afirmación pasa por alto que Uvalde aumentó al doble su presupuesto de seguridad escolar y que pasó años mejorando las medidas de protección en los planteles.