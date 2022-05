Advirtió que está en riesgo de perderse la maquinaria del aserradero que es de Alemania y Portugal, y tiene un costo de alrededor de 35 millones de pesos .

Recordó que el conflicto en El Balcón fue interno, del propio ejido, de las familias de ahí; cuestiones administrativas, como siempre pasa, en los negocios, cuando van funcionando, de repente uno no está de acuerdo, y es ahí que se paró todo .

El líder dijo que hoy es la primera vez que entramos; estamos en una primera etapa de aprovechamiento, por el momento vendemos madera en rollo, no pudimos aserrar este año, pero la idea es que estos gobiernos nos apoyen y podamos hacerlo el año que viene .