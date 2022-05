Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 29 de mayo de 2022

En los dos años de pandemia, cerca de 7.6 millones de personas en el país dejaron de engrosar la lista de trabajadores activos por el desánimo para encontrar un puesto laboral o porque alguna situación se lo impide; de este universo, dos de tres son mujeres.

La Encuesta sobre Ocupación y Empleo (ENOE) al cierre del primer trimestre de 2022 revela que 7 millones 591 mil 225 personas son parte de la población no económicamente activa disponible; es decir, ciudadanos en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral y que no realizan y no buscan alguna actividad económica, lo que representó un aumento de 33.7 por ciento respecto de los 5 millones 679 mil 187 que se registraron en el mismo trimestre de 2020.

En enero-marzo del presente año las mujeres suman 4.7 millones que están disponibles para trabajar, un 23.2 por ciento más con relación al mismo periodo de 2020 ; mientras los hombres suman 2.9 millones.

En los pasados 24 meses se incrementó el número de activos desanimados ; es decir, personas que no acuden al mercado laboral porque creen que las condiciones de la economía mexicana no les permitirán encontrar un empleo.

La ENOE, que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), especificó que de la población que no está dentro de la económicamente activa, la disponible para trabajar que ha desistido de buscar empleo pasó de 109 mil 384 durante el periodo enero-marzo de 2022 a 124 mil 961 en el mismo periodo de 2022.

En tanto, la disponibilidad para trabajar que no busca empleo por considerar que no tiene posibilidades, subió 34 por ciento (1.9 millones) en el primer trimestre de 2022 con respecto al mismo periodo de 2020.

Cerca de 4.7 millones de mujeres están disponibles para trabajar, pero no buscan empleo porque consideran que no tienen posibilidades. En tanto, las mujeres con interés para trabajar, pero están bajo un contexto que les impide hacerlo ascienden a 2.4 millones; mientras 464 mil 549 son hombres.