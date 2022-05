Por tanto, el modelo Lean, que está inspirado en el pensamiento de producción japonés, busca aprovechar el tiempo, lo cual incluye eliminar desperdicios .

Efecto bola de nieve

Explicó que este último concepto se refiere a errores o defectos , como son tiempos muertos y la falta de material, entre otros.

Comentó que cuando un proyecto de construcción no tiene material para trabajar, aparentemente no debería de pasar nada, porque el costo de la construcción no se incrementa, pero al transcurrir el tiempo se incrementan los costos fijos, los sueldos, los costos financieros, los préstamos y los intereses. Todo lo que es el costo indirecto administrativo .

Mencionó que este tipo de problemas que se pretenden desaparecer, pueden causar una bola de nieve , la cual puede provocar que el cliente no reciba a tiempo la obra e incluso perder clientes por cancelaciones en las ventas.

Anotó que empresas de México como ICA, Grupo Bimbo o Liverpool aplican esta metodología aunque algunas de ellas propiamente no se dedican a la construcción.

Agregó que al menos 5 por ciento de las obras que se edifican en la actualidad utilizan este método para hacer más eficiente el proceso de construcción.