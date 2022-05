▲ Evelio Rosero, autor de Casa de furia, “el logro literario más profundo que he podido alcanzar junto con Los ejércitos y En el lejero”. Foto Ximena Ruiz

Sobre su novela Casa de furia, la describe como el clímax de su búsqueda literaria sobre el tema de la violencia, junto con Los ejércitos y En el lejero. Estas tres novelas son definitivas para mí. El logro literario más profundo que he podido realizar en mi trabajo .

Evelio Rosero relata que Colombia va a ir a las urnas en estos días, va a votar por el menos peor, porque todos son peores. No tengo mayores opciones en el ámbito político colombiano. No creo que haya un candidato que esté realmente interesado por la suerte del país, del pueblo colombiano .

“Ahora, en nuestro país, el Congreso y el Senado están abatidos, entregados al narcotráfico. Muchos magistrados son cabeza o parte de esos grupos criminales e inciden en la ley para proteger a los narcos. Aparentemente, estamos viviendo una democracia, pero eso no es cierto: es un estado de guerra, de enfrentamiento permanente.”

Sobre su narración más reciente, ubicada en los años 70, el novelista menciona que es “una década importante en la historia colombiana, en que se comienza a traficar con la mariguana; la cocaína todavía no está tan fuerte en el ámbito del narcotráfico. Estamos en el albor de la guerrilla. Muchos jóvenes quieren ir a la lucha armada en las montañas. Otros quieren luchar en Nicaragua con los sandinistas.

“Es una época de ensueño, de idealismo, sobre todo, que cubre ese entorno de la sociedad colombiana. Respecto a lo cultural, es la fuerza del auge literario latinoamericano, con Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Es el comienzo de la intolerancia política, de la fuerza del narcotráfico, de su participación directa en la ley colombiana.

Lo que más abunda en el trabajo novelístico de esta obra es la impunidad por todos los lados. Un país donde hay impunidad no genera esperanza a los ciudadanos, a los jóvenes, a quienes se proponen trabajar por un mañana común. En la novela hay una gran fiesta que convoca, pero el último invitado va a ser el país con la violencia, y es el que determina todo.

Su escritura, agrega Rosero, “obedece a un trabajo de intuición. No trabajo con un plan predeterminado en mis obras, sino que a veces me dejo arrastrar por la intuición, y el argumento se va desplegando con apariciones esporádicas de personajes que yo no había tenido en cuenta.

En torno a su trabajo escritural, reflexiona, la participación de los animales es constante. “Desde la primera novela, Mateo solo, donde hay un gato, que podríamos definir como protagónico. En Casa de furia uno de los capítulos iniciales es el de la mula Rosita.

Sobre las protagonistas femeninas, las hermanas Caicedo y su madre, Alma, relata que “forman como un emblema de confianza, de esperanza, sobre todo Uriela, que ama a los niños. “Ella es la más ‘intelectual’, poética. Hay un contraste entre el odio y la violencia, y la esperanza que aportan sobre todas las mujeres, al cambio, a lo transparente, a lo bueno del porvenir.”