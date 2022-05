A

noche tuve un sueño inquietante, tanto así que desperté agitada a las 4:42 horas.

En él, me encontraba en un sitio en el que estaban presentes, y de ahí que yo sintiera que me acompañaban, mi mamá, muerta a sus 91 años, tras nueve de estar en silla de ruedas, en 2013, un febrero en una fecha como hoy. Mamá había padecido una embolia cerebral, de la que no se recuperó sino parcialmente, a base de medicamentos y fisioterapias diversas. Asimismo, antes de vernos cara a cara y ya no separarnos durante el transcurso de mi sueño, deambulaba por ahí mi hermana, que murió en mayo, un año y unos meses después de mamá, se diría que siguiéndola, con cáncer, a sus 68, a mediados de mayo de 2014. Igual que mamá, mi hermana atendió con empeño y disciplina las prescripciones del médico durante un buen tiempo, hasta que el cáncer, que había empezado en el pulmón, de pronto se extendió y la invadió por completo hasta acabar con ella.

En esa noche tremenda, mi mamá me tiende objetos que no sé lo que son.

Sin embargo, a pesar de estar acompañada por ellas dos, nada menos que ellas dos, que, por otra parte, en la pesadilla, aparecían al menos un par de décadas menores que cuando murieron, yo me sentía perdida, desconcertada, yo sí con mi edad actual a cuestas, es decir, 74 años. Me veo con la frente fruncida, me llevo una mano sobre el corazón, en un intento inútil de calmar sus palpitaciones agitadas. Mi hermana sonríe, parecería que profundamente deseosa de darme confianza, de hacerme sentir en confianza.

Aparte de mi mamá y mi hermana, yo no reconocía a nadie. Dónde está, por ejemplo, la señora que me ayuda en la casa, Marcela; o Genaro, su esposo, a quien, al morir Vicente, podría decirse que yo heredé de él, pues Genaro fue su asistente a lo largo de más de 40 años.

A mi alrededor, gente, no mucha, no multitudes, de diversas edades, vagaba por aquí y por allá, serena, incluso, si bien silenciosa, sonriente. Algunos hombres, vestidos de túnica, o sea, de épocas pasadas.

¿Dónde están todas mis referencias?, me preguntaba de veras desolada, con una angustia insoportable, que parecía asfixiarme de puro pesar. Dónde está mi casa, dónde están los barrios de mi ciudad a los que acudo con frecuencia. La farmacia San Pablo, de Camino al Desierto de los Leones; el restaurante Cluny, en avenida de la Paz, al que suelo recurrir, sola o con alguna amiga, cuando por diferentes razones no puedo comer en casa. Dónde están los hospitales con los consultorios de los médicos a los que suelo consultar con periodicidad definida, el endocrinólogo, el oncólogo, el cardiólogo, el oftalmólogo, el odontólogo, el neurólogo.