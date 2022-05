Ap, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 28 de mayo de 2022, p. 7

Buenos Aires. Argentina confirmó dos casos de viruela del mono, lo que marca la llegada de esta enfermedad a América Latina, donde otros países permanecen en alerta para impedir su propagación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que hay desconocimiento sobre muchos aspectos de ese mal, pero aseguró que no es de preocupar , pues no se transmite con tanta rapidez y no es necesario lanzar una campaña de vacunación masiva.

La segunda persona con viruela símica en Argentina reside en España y se encuentra de visita en la provincia de Buenos Aires. No tiene ningún nexo con el primer caso: un hombre de 40 años que recientemente regresó de un viaje, también de esa nación europea.

Estados Unidos confirmó su décimo caso, en Seattle. El portador también estuvo de viaje en un país que no se especificó.