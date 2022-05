De la Redacción

En Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dejar en suspenso su asistencia a la novena Cumbre de las Américas, aunque subrayó que independientemente de si él viaja o no a Los Ángeles, habrá una representación mexicana: Vamos a esperar a ver qué resuelven. De todas maneras, México va a participar, nada más que, si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir .

En la conferencia mañanera realizada en esta capital fue interrogado sobre el tema luego de que los organizadores del encuentro declararon que no se invitará a Venezuela y Nicaragua, a lo que insistió que espera una respuesta formal del gobierno de Estados Unidos a su planteamiento de no excluir a ninguna de las 35 naciones del continente.

Lo que estoy planteando es que se invite a todos los países y que ya cada país, en ejercicio de sus derechos, decida. Ya algunos están planteando que no van a ir, pero que se haga la invitación a todos. (Porque) entonces, ¿va a ser cumbre de las Américas o va a ser la cumbre de los amigos de América? , expuso.