Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 28 de mayo de 2022, p. a10

Quedarse o no en el América, esa era la pregunta que se hacía el argentino Fernando Ortiz después de la eliminación en semifinales contra el Pachuca. La espera se alargó por varios días, pero la respuesta llegó finalmente de su directiva: Queremos que sigas , le dijeron y eso se tradujo en un contrato por un año como entrenador del equipo, con la libertad de elegir bajas y refuerzos, al terminar su etapa de casi tres meses como interino.

Las Águilas anunciaron el acuerdo en sus redes sociales y reiteraron el compromiso de competir y ser un equipo protagonista para pelear el campeonato del Apertura 2022 . Procedente de la categoría Sub-20, Ortiz sacó al equipo del último lugar general –al que llegaron con el argentino Santiago Solari en ocho jornadas– y cerró como el cuarto mejor con 11 partidos sin conocer la derrota antes de su eliminación en la liguilla.

En el momento que tuve que hacerme cargo, lo hice. He trabajado las 24 horas y lo haría de nuevo para la institución, pero quedarme no depende de mí , señaló el Tano en su más reciente conferencia de prensa en el estadio Hidalgo. Ahora, además de conformar a su cuerpo técnico, el argentino debe presentar la lista de jugadores con los que ya no cuenta para la siguiente campaña, además de los posibles refuerzos.