a obviedad: mientras más licuadoras haya en un sitio, mayor será la probabilidad de que allí se produzcan licuados. Estados Unidos es el país con mayor número de armas de fuego en manos de civiles (casi la mitad de las que existen en el mundo) y aunque en su gran mayoría sean usadas para defensa residencial, tiro deportivo o cacería, bastaría con que una de cada 10 mil cayera en manos de alguien con impulsos homicidas para tener un ejército de 400 mil asesinos en potencia. En los estados con mayores regulaciones para la adquisición de armas de fuego hay menos muertes causadas por ellas (como California, con 8.5 por cada 100 mil habitantes) que en aquellos en los que rifles, pistolas y revólveres pueden adquirirse en cuestión de minutos (como Misisipi, con 28.6). Es significativo también que en el país vecino, donde hay más de 1.2 armas de fuego por habitante, 79 por ciento de los homicidios se cometan con estos medios, en tanto que en Canadá, donde el primero de esos indicadores es de poco más de 0.3, el segundo sea sólo de 37 por ciento.

A raíz de las recientes masacres en escuelas de Buffalo, Nueva York, y Uvalde, Texas, cometidas ambas con fusiles de asalto tipo AR-15, se ha señalado a la generalidad de esta clase de armas –que originalmente son concebidas en versiones automáticas para los militares, y que luego son fabricadas en modelos semiautomáticos para los civiles– como las responsables del horror en curso en el país vecino. Se ha mencionado la incongruencia de que en Texas se permita a mayores de 18 años comprar rifles de asalto, pero se limite la venta de armas cortas (con menor poder mortífero, en general, por los tipos de munición y la capacidad de los cargadores) a mayores de 21.