Por otra parte, López Obrador señaló que una vez que se realicen los comicios en las seis entidades, se podrá reanudar el debate sobre la reforma electoral, porque la población debe estar enterada, a diferencia del pasado, cuando ni siquiera la reforma energética, en la que se entregaron bienes públicos, fue informada. Al preguntarle sobre la propuesta opositora, el mandatario sólo señaló que hay que esperar.

Descalificó a quienes desde ahora dicen que defenderán al Instituto Nacional Electoral, porque no se pretende su desaparición. Si acaso se modificaría su nombre y un organismo autónomo conducirá los procesos electorales, pero con funcionarios honestos, porque los avances que hemos logrado en materia democrática se deben al pueblo, no a esos funcionarios, no a los aparatos .