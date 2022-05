César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 27 de mayo de 2022, p. 6

Padres de los 43 normalistas desa­parecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, están decepcionados de este gobierno porque no hay avances en las investigaciones para encontrar a los estudiantes, señaló Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas.

Hay una total desesperación, enojo. Los padres de familia lo que ven es una decepción de este gobierno. Ellos le apostaron, creyeron, fueron a los diálogos que el gobierno llamó, decidieron transitar por la ruta del diálogo, de las mesas de trabajo y, pues, no hubo nada. Ellos lo ven como una decepción de que este gobierno no cumplió con lo que prometió y lamentablemente ven que ya dio lo que tenía que dar. Respecto al caso Ayotzinapa, creemos que no va a haber más , reiteró.