No buscamos cualquier paz. México merece una paz con bienestar, una transformación radical de las conciencias, que atiende de raíz las causas que generan la violencia y el crimen , sostuvo la funcionaria, al dirigir un mensaje junto con las autoridades municipales.

Explicó que la estrategia está fundada en evitar que los jóvenes que no han podido estudiar ni encontrar trabajo sean cooptados por las organizaciones criminales.

Nos queda claro que para lograr la paz y el bienestar nadie puede solo; necesitamos colaborar, ir juntos en este gobierno, porque aquí no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz , agregó.

México no busca cualquier paz, sino una con bienestar que atienda de raíz las causas de la violencia, afirmó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, durante la presentación de la Estrategia Constructores de Paz, en Nezahualcóyotl, estado de México.

Detalló que al estado de México se destinaron 13 mil 410 millones de pesos, de los cuales 850 millones pertenecen al fondo Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortamum) y se asignaron a Nezahualcóyotl.

Pero también pedirles, jóvenes: no se dejen engañar por quienes hacen falsas promesas de riqueza instantánea. No crean que para obtener el respeto del barrio deben portar un arma o tener un carro. No hagan sufrir a sus madres, a sus padres y a sus familias , exhortó la titular de la SSPC.

Durante la ceremonia, la funcionaria federal y el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, entregaron 252 nuevas patrullas, motos y ambulancias adquiridas mediante el Fortamum.

El edil mexiquense indicó que cada uno de los 100 cuadrantes tendrá una patrulla nueva y otras 65 serán para los grupos operativos de la policía metropolitana.