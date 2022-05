No vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros adversarios , aseveró durante la mañanera de ayer.

Al referirse a la temática de seguridad en el país, enfatizó que no habrá cambios en su estrategia en esa materia y remarcó que en este sexenio ya no hay masacres de Estado, como sucedía en el pasado.

En la mañanera de ayer, cuestionó una vez más el desempeño de la Fiscalía de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa. A mí me llama mucho la atención lo de Guanajuato, para hablar en plata. ¿Por qué tanto tiempo el procurador de Guanajuato (ha permanecido en el cargo), si es de los estados con más homicidios? Y le he pedido respetuosamente al gobernador que haya una evaluación sobre el funcionamiento de la fiscalía estatal, pero parece que ahí hay grupos de intereses creados que son los que mandan .

Lo que no se hizo (en el pasado) se arraigó y ahora estamos padeciendo los polvos de aquellos lodos. Y es un proceso que lleva tiempo, pero ya se están viendo los resultados. Nos costó mucho detener el incremento de homicidios, pero afortunadamente ya hay una disminución leve, ya no continúa el incremento. Ya no es la tendencia .

Con base en esos indicadores oficiales recordó que en su gobierno se detuvo la tendencia al alza de homicidios dolosos y ya se registra disminución de 17.1 por ciento. Abril de 2022 fue el más bajo en cinco años, considerando que la tendencia de crecimiento anual en otros gobiernos superó 20 por ciento.

Este delito, subrayó, aumentó 16.4 por ciento en 2016 respecto al año anterior; en 2017 subió a 32.7 por ciento y en 2018 a 23 por ciento; ya bajo su administración, en 2019 creció 6.9 por ciento, para 2020 registró 3.9 por ciento, y es para 2021 cuando se reporta una reducción con una baja de 3.9 por ciento y en lo que va de 2022, el indicador se ubica en menos 12.3 por ciento.

Apuntó que existe una gran diferencia porque ya no hay más mano dura, leyes severas ni cuestiones extremas de exterminio. Era muy probable que si ellos hubiesen ganado (sus adversarios), se hubiese continuado la misma política (de guerra) y esto (la estadística) estaría arriba en la incidencia de delitos , afirmó el mandatario.