El canciller Marcelo Ebrard consideró en conferencia de prensa que el tema de la cumbre será por qué no debe haber exclusiones y recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que se debería buscar que todas las naciones participen.

En el contexto de una visita a México del ministro de Relaciones Exteriores argentino, Santiago Cafiero, ambos países señalaron que el punto de partida para tener un diálogo es que todas las naciones estén en el cónclave de mandatarios que se celebrará en Los Ángeles dentro de dos semanas y al que el país anfitrión, Estados Unidos, ha señalado que no contempla invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Ambos países acordaron, entre otros puntos, coadyuvar para facilitar y ampliar el comercio de alimentos frente al contexto mundial actual en el que resulta fundamental generar alianzas y cooperar en pos de la seguridad alimentaria de ambos pueblos .

Diálogo respeto mutuo

Más tarde, el Senado recibió la visita del canciller de Argentina, quien enfrentó la pregunta del morenista, Héctor Vasconcelos, sobre la posibilidad de que su país reconsidere nuevamente si no sería conveniente no asistir a la reunión cumbre.

Cafiero respondió que, más allá de su participación en foros y organismos multilaterales, Argentina tiene la posibilidad de llevar adelante un mensaje, que es la voz de la Celac y reiteró que su país no está de acuerdo con excluir a ninguna nación.

Argentina, agregó, no señala países. Nosotros no repartimos sanciones y no bloqueamos a nadie. Buscamos siempre el camino del diálogo y el respeto mutuo.