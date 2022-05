Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 27 de mayo de 2022, p. 3

Tras confirmar que este miércoles le llegó la invitación del gobierno de Estados Unidos para la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que muy probablemente hoy anuncie la postura definitiva sobre su asistencia al encuentro continental. Puntualizó que aún falta analizar algunos factores para determinarlo y, esencialmente, si en la convocatoria final no se excluyó a ninguno de los países de la región.

–¿Cuba dice que no va a ir.

–Ah, esa es otra cosa. El que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie.

Durante su conferencia, el mandatario señaló que la invitación que le remitieron estaba fechada con cinco días de antelación al día en que se recibió como que está mal el correo, pues ya voy a averiguar por qué tan tarde .

–El presidente de Cuba mencionaba que algunos países han sufrido presiones de Estados Unidos a raíz de este exhorto a que se invite a todas las naciones. ¿México ha sido presionado?