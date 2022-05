Es difícil saber por dónde empezar, si no empiezas con la verdad.

Marilyn Monroe

N

orma Jeane Mortenson fue hija de una madre agobiada y sin control. La ausencia paterna y los intentos laborales de la mamá por sacar el día, fueron la marca desde que la niña nació el primero de junio de 1926 en Los Ángeles, California. No hubo escenas de logros, sonrisa plena y esperanza de futuro. Sin los mimos, las frases amorosas, el ánimo por un futuro, Norma vivió su infancia como una negación y deseo de escape. Nunca, ni en la altura máxima de su gloria profesional, olvidaría aquella soledad y esa tristeza. Ni siquiera siendo Marilyn Monroe, la chica dorada de Hollywood.

La modelo

Gladys Pearl Baker, madre de Marilyn, tuvo un diagnóstico de ezquizofrenia paranoica. La pequeña Norma hizo su personalidad, de apariencia frágil y carisma encantador, a golpes de mudanzas continuas, sin asirse de amistades hasta la juventud. Fue descubierta por accidente como una modelo casual por David Conover, dejando de laborar en la manufactura de radiotransmisores en el pasaje de fabricación múltiple de artefactos necesarios en la maquinaria de la Segunda Guerra Mundial (otras versiones dicen que hacía balas).

Como muchas cosas en su vida, la oportunidad de ser retratada tenía giros para meterla a la cama, con promesas, trampas y posibilidades de contratos reales. Muchos analistas coinciden en decir que ella entendió el sistema del espectáculo, el accionar impúdico y elemental de productores, fotógrafos y representantes, y entonces se sirvió de la misma estructura para hacer crecer sus aspiraciones. Todos abusaban, pero ella podía ser más sagaz que cualquiera de los machos voraces que la querían de trofeo. Se afirma que fue la persona más fotografiada del siglo XX.

Del cine la sacaban de niña y de grande se iba cuando se encendían las luces. Su magnetismo con la gente sólo era comparable con el que ella sentía por el fenómeno cinematográfico. Su sueño más grande era ser actriz. Así pasó a portafolios de casting en los estudios fílmicos. Norma se volvió Marilyn. Pronto hubo oportunidades cuando el representante John Hyde se prendó de ella y la conquistó con la promesa gastada del estrellato. De salud frágil, pero intención real, Hyde la acercó a quienes decidían en los estudios, logrando papeles breves (debutó en Dangerous Years, Arthur Pierson, 1947) y una prueba para un director de primera categoría: John Huston. Con la naturalidad de su atrevimiento y la ingenuidad de quien no teme a la caverna del monstruo, Marilyn resultó encantadora para todos.

Filmó entonces The Asphalt Jungle (1950). Los papeles siguieron en un puñado de cintas que la convirtieron en estrella, escapada del firmamento inmediato cuando surgió la revista Playboy, en 1953, teniendo en portada e interior principal a Marilyn. No se trató de una sesión gráfica hecha para la revista, sino que fue adquirida por Hugh Hefner, el director y creador editorial, hábil para entender el efecto de la novel actriz en su lanzamiento. Las fotografías eran un buen trabajo del fotógrafo Tom Kelly para la litográfica Western.

Una bella que ríe

La actriz sabía que la columna central de los grandes estudios la querían para llenar el póster. Sonreír, cantar, y mostrar un candor ingenuo. Pronto le ofrecieron lo que no soñó, se saturó de prensa y noches de estreno. Todo era una sorpresa, una alucinación para quien tuvo que pasar sus primeros años en casas de adopción y orfanatos, con abusos indecibles y lágrimas perennes. Contrario a la media de las nuevas actrices que lo lograban , Marilyn Monroe quería ser una actriz respetada. Celebridad máxima, símbolo sexual inmediato que marcó una época, la chica se matriculó para cursar en el Actor’s Studio de Lee Strasberg. Dedicar tiempo y concentración al arte dramático para quien cobraba demasiado por una sonrisa, tendría que decir mucho más de su personalidad y deseo de crecer, de ser mejor.

Aunque leía y se impulsó para mejorar su magra educación de origen, padeció, como señaló el escritor Arnulfo Vigil, una marginación cultural: “Nunca esperó ser un tema estético, literario, artístico, un motivo para la obra de grandes pintores…” (MMMMMarilyn, Ediciones Oficio, 2010). Pero ella está en la obra de muchos en todos los campos, en las letras de Norman Mailer y Joyce Carol Oates, los colores de Andy Warhol o las fotografías de Richard Avedon y, desde luego, en el cine de George Cukor, Billy Wilder, Otto Preminger, Fritz Lang o Howard Hawks, además de piezas musicales como Candle in the Wind, de Elton John.