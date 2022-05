F

inalmente llegó la invitación oficial del gobierno estadunidense para que el presidente López Obrador participe en la Cumbre de las Américas. Aún no hay respuesta formal sobre el particular (probablemente se dé hoy por la mañana), pero no hay que olvidar que de tiempo atrás el presidente López Obrador fijó posición: no asistirá a ese encuentro si la convocatoria no incluye a todos los jefes de Estado y de gobierno del continente, a los 35, y quien no quiera ir que sea por decisión propia y no por decisión de terceros.

En la mañanera de ayer el mandatario mexicano dijo que vamos a definir ya la situación sobre la Cumbre; mañana en la mañana; es probable, porque estamos valorando una serie de factores . ¿Cuáles serían ellos? ¿De qué depende?, preguntaron los colegas. Sencillo: de que inviten a todos .

Detalló que “me llegó ayer (miércoles) la invitación, está fechada… Como que está mal el correo, pues está fechada hace cinco días, pero me llegó ayer; ya voy a averiguar por qué tan tarde”. ¿México se ha sentido presionado, Presidente?, reviraron los colegas y el mandatario se limitó a comentar que ya vamos a hablar de eso; lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden, y tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba y considero que el presidente Miguel Díaz-Canel es un hombre íntegro, una persona con principios, una gente honesta. Eso es lo único que puedo decir . Y el que no quiera ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie . Por cierto, ¿qué pitos toca la monarquía española en una Cumbre de las Américas? A menos de que Biden esté a favor de revivir la Colonia.

Hay que recordar que desde el inicio de mayo el presidente López Obrador pinto su raya, ante la intención de Biden de ser selectivo en las invitaciones a la Cumbre de las Américas: “son cambios de políticas viejas que datan de más de dos siglos y alentadas por la guerra fría; tenemos que relacionarnos de manera distinta en América y en el mundo, hacer a un lado la confrontación y la guerra; buscar la relación de amistad entre los pueblos y evitar que por las malas decisiones de los políticos sufran nuestros pueblos. Hay que actuar con responsabilidad, y hay veces que asuntos verdaderamente intrascendentes los sitúan los políticos o los grupos de intereses creados por encima de todo, los elevan a rango supremo, y por lo general tiene que ver con lo ideológico, con lo dogmático, con el fanatismo”.