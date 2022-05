Por lo anterior, manifestamos nuestro total rechazo a los cambios y mutilaciones que se quieren realizar en la enseñanza de la filosofía en particular y las humanidades en general.

Los señores encargados de la recolección de la basura se han dedicado a extorsionar a cada propietario de la cerrada con la cantidad de 150 pesos por semana, en caso contrario no les recogen la basura, aunque estén presentes junto al camión.

Por este medio, me permito informar de las arbitrariedades cometidas por los empleados encargados de recolectar la basura en Cerrada de Pedregal, barrio de Santa Catarina, alcaldía Coyoacán.

Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria (UNAM) y del Colegio de Bachilleres (CDMX), David Narváez Valencia, Prepa 8 y CB17; Alejandra Velázquez, Misael Mateos Nava, María Areli Montes, Alejandro Romero y Lourdes Solís Plancarte, Prepa 9; Abigaeli Velázquez Toral, Bachilleres 17

Festeja el anuncio de que habrá nuevo sistema ferroviario

Con emoción, casi en el umbral de las lágrimas, por los recuerdos gratísimos del pasado de México, escuché hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador referirse al sistema ferroviario de México y prometer a los mexicanos todo un sistema nacional de trenes de pasajeros. Ya era hora. El México que yo viví y en el que crecí se creaba en las estaciones del ferrocarril. También ha sido así en Europa.

¿Quién no recuerda toda aquella vida popular, el llegar y partir de los trenes: Ciudad de México-Ciudad Juárez; el Águila Azteca, tan puntual entre la Ciudad de México y Nuevo Laredo; México-Veracruz, por Xalapa o por Córdoba; México-Pátzcuaro y Uruapan; México-Oaxaca; México-Tapachula, y los clásicos México-Guadalajara y México-Monterrey?

Bienvenido el Tren Maya, dado que el ferrocarril es el sistema de transporte menos contaminante. Las generaciones futuras lo considerarán una maravilla de transporte, ambientalmente benigno. Hago votos por que el tren Coatzacoalcos-Salina Cruz sea pronto una realidad.

No sólo el epicentro de la vida de los mexicanos se realizaba en las estaciones del ferrocarril, sino que éste era el sistema de transporte público más barato y seguro. El pueblo de México ya no viaja. ¿Pero cómo, si escandalosamente un viaje sencillo a Guadalajara, por ejemplo, en Primera Plus u Ómnibus de México, cuesta más de mil pesos?

Mucho se le agradecerá al Presidente revertir las decisiones de nefastos neoliberales como Ernesto Zedillo, quien, no obstante haber usado mucho el ferrocarril, entregó el sistema ferroviario de México a los extranjeros.

Rubén Mares G.

Invitaciones

Talleres de guion y producción en video y de derechos humanos

El Museo Casa de la Memoria Indómita invita a los talleres de guion y producción en video y de derechos humanos, que impartirá Carlos Romera Wild, de Amerindia Films. El taller de guion se desarrollará del 4 al 25 de junio, de 12 a 15 horas. El de producción será del 2 al 22 de julio, las sesiones son los sábados. Informes de costo e inscripción al correo: direcció[email protected] o por WhatsApp al 55 3316 9465.

Rodada por Julian Assange

Invitación a pedalear por nuestra libertad de expresión exigiendo la libertad del periodista más heroico de nuestro tiempo Julian Assange. La cita es el próximo domingo 29 de Mayo a las 9 horas, frente a la Embajada de Estados Unidos. ¡La libertad de Julian es nuetra libertad! Convoca: #24F Coalición Vida y Libertad Julian Assange