Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 27 de mayo de 2022, p. 23

Santiago. Si el presidente chileno, Gabriel Boric, quiere abordar con alguna perspectiva de éxito el conflicto entre el Estado y los pueblos originarios, entre otras decisiones y gestos, su gobierno debe hablar directamente con los presos políticos mapuches para generar confianzas y un canal de diálogo directo con las organizaciones territoriales, plantea el historiador Fernando Pairican Padilla.

Se refiere a unas 20 personas que están en las cárceles del país, algunos en prisión preventiva y otros cumpliendo sentencias, a las cuales los grupos de resistencia insurrectos consideran presos de conciencia , mientras para el Estado chileno son reos por delitos comunes .

En conversación con La Jornada, a propósito de la publicación de su más reciente libro, La vía política mapuche, el académico observa que el proceso constitucional, a partir de definir al país como plurinacional e intercultural, está abriendo una hoja de ruta adecuada para reparar la apropiación de territorios, la exclusión, marginalidad y explotación centenaria de los pueblos originarios; pero a la vez advierte falta de claridad y confusión gubernamental en su acercamiento al mundo indígena.

–¿Cómo le parece que Boric ha tratado el tema indígena?

–Ha demostrado disposición de diálogo como otros gobiernos no lo hicieron, una voluntad que no ha sido respondida por el mundo mapuche o los movimientos rupturistas de la autonomía. Pero también siento que las políticas que el gobierno ha creado son muy ‘culturistas’ y sin sustento, no hay respuestas políticas para un conflicto que es esencialmente político. Y como no las hay, más allá de anuncios positivos y gestos que son importantes pero no trascendentales, no ha logrado mermar la desconfianza del mundo indígena que hace un diagnóstico, porque no es acéfalo, de que hay una continuidad colonial respecto del pueblo mapuche.

“También hay elementos dentro del gobierno que siguen siendo de la vieja clase política y que son responsables de la mayor violencia del Estado hacia el pueblo mapuche, en específico, los integrantes del Partido Socialista. Entonces, se le pide al pueblo mapuche que inmediatamente, como si fueran robots, gire a favor del gobierno cuando hay elementos de continuidad que hacen que el mundo indígena tenga desconfianza.

Eso no quita el uso excesivo de la violencia por parte del movimiento indígena, también está debilitando las posibilidades de abrirse a dialogar con uno de los pocos gobiernos que sí tiene disposición a avanzar en una forma más profunda que los gobiernos anteriores.

–¿Cuál sería la forma correcta de llevar a la práctica esa voluntad de diálogo?

–Tiene que haber un debate sobre la prisión política, la situación de los presos políticos; un diálogo sin cámaras, silencioso, sin propaganda, ir al Wallmapu y hablar directamente con los dirigentes del movimiento mapuche, ese sería un paso importante.