Algunas ciudades y pueblos no existen más en esa región, sometida desde hace días a intensos bombardeos, expuso Kuleba en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Kiev. Los combates en el este de Ucrania llegaron ayer a su máxima intensidad , afirmaron las autoridades de es nación, quienes siguen reclamando más armas a los países occidentales para contrarrestar el poderío militar de Rusia, que, no obstante, el canciller alemán Olaf Scholz, indicó que no ganará esta guerra.

Más tarde, en un discurso televisado, acusó que Rusia ejerce la deportación y los asesinatos en masa de civiles en esa región y reiteró que todo esto (...) es evidente genocidio .

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, alertó en entrevista con el portal griego Capital.gr que esta guerra podría durar mucho tiempo, y debemos estar preparados (...) Por lo tanto, pido a los aliados que brinden apoyo, y que también estén dispuestos a hacerlo durante mucho tiempo, y que se encarguen de suministros. Porque esta será cada vez más una guerra de desgaste .

En el foro de Davos, el canciller alemán federal, Olaf Scholz, destacó que Moscú no ha logrado sus objetivos estratégicos en Ucrania, y sentenció que el presidente de Rusia no debe ganar su guerra, y estoy convencido: no la ganará .

En tanto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó en conferencia de prensa que “Moscú espera la aceptación de sus demandas y la comprensión de la situación real que existe de facto”, dijo al responder si espera que Ucrania haga concesiones territoriales.

Moscú expulsará a medios y periodistas occidentales si la plataforma YouTube bloquea, como ya ha hecho, las ruedas de prensa semanales de sus voceros diplomáticos, advirtió la portavoz de la cancillería, Maria Zajárova.

El número de civiles muertos y heridos en Ucrania ascendió a 3 mil 998 y 4 mil 693, respectivamente, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.