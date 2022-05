Eirinet Gómez y Sayda Chiñas

Corresponsal y La Jornada Veracruz

Periódico La Jornada

Viernes 27 de mayo de 2022, p. 25

Xalapa, Ver., El director del sistema para el Desarrollo Integral de Familia (DIF) del municipio de Acayucan, Clemente Nagasaki Condado Escamilla, fue asesinado a balazos la mañana del jueves, durante un desayuno con mujeres de la asociación civil Súmate contra el Cáncer.

La agresión fue perpetrada en el salón Los Mangos, en la cabecera de esa demarcación, por un hombre que disparó directamente contra Clemente Condado Escamilla, quien departía con 200 mujeres, empleadas del DIF e integrantes de la asociación civil.

Abogado de profesión, Clemente Nagasaki fue fiscal federal en Córdoba y subprocurador de Justicia en la cuenca del Papaloapan durante la administración de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016). En 2015 se le investigó por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, pero nunca se le comprobó nada.

Era hermano del ex alcalde de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla (2018-2021), e hijo del ex diputado local y ex dirigente municipal perredista Clemente Condado Mortera. También era presidente de la fundación Progresa Acayucan. Militó en diversos partidos políticos, pero nunca logró obtener un cargo de elección popular.