Viernes 27 de mayo de 2022, p. a31

El Atlas, en un estadio Jalisco que fue una caldera de emociones, se quedó a sólo un paso de lograr el bicampeonato de la Liga Mx. En un partido a ida y vuelta, los rojinegros vencieron al Pachuca 2-0 en la final de ida del Clausura 2022 gracias a dos jugadas maestras de Luis Reyes y Julián Quiñones, y llegarán con ventaja a la Bella Airosa para agregarle una nueva estrella a su escudo.

Impulsado por un centro preciso de José Abella desde la banda derecha, Reyes saltó más que los zagueros hidalguenses y cabeceó con furia por un lado del portero Óscar Ustari (minuto 26) para adelantar en la serie a los actuales monarcas del futbol mexicano. No era el mejor momento de los de La Academia, pero el golpe les permitió desa-comodar las ideas de un rival que crecía en las llegadas a contragolpe.

Los Tuzos, fieles a la filosofía de atacar y no replegarse, equilibraron por momentos el encuentro, aunque no mostraron la misma explosividad en el ataque. La jugada más peligrosa nació de los pies del argentino Nicolás Ibáñez, quien sacó un bombazo con la pierna derecha y lo estrelló en el travesaño del arco rojinegro. Dinamita pura, pero no entró. En el banquillo visitante, el técnico Guillermo Almada trató de encontrar soluciones sin perder la cordura.