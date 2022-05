Afp

Periódico La Jornada

Viernes 27 de mayo de 2022, p. a11

Montecarlo. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) buscará imponerse el domingo en el Gran Premio de Mónaco para recuperar las riendas del Mundial de Fórmula 1, en la carrera de su ciudad que nunca ha terminado, la que des-de 2017 como piloto de Fórmula 2 ha abandonado debido a accidentes o a problemas técnicos.

La frustración es mayor porque Leclerc creció en un apartamento que da hacia el circuito e incluso aprendió a nadar en una piscina en la zona.

No ha sido la pista de mayor suerte para mí en general, pero es parte del automovilismo y a veces las cosas no salen como uno quiere. Esperemos que este año sí sea , declaró Leclerc. Me gusta estar aquí y obviamente es una carrera muy especial para mí, porque crecí aquí y conozco muy bien estos caminos .

El piloto de la Scuderia, dominador desde el inicio de la temporada, sufrió el pasado fin de semana en España un problema mecánico cuando dominaba la carrera, por lo que abandonó y perdió el liderato de la clasificación, que pasó a manos del vigente campeón, el holandés Max Verstappen (Red Bull).